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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لأم ونجليها لقتلهم زوجها العرفي بالعمرانية

محاكمة
محاكمة

قضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار يسري محمود ذكري، وعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة، ومختار العشماوي، وسكرتارية محمود متولي، وسعيد برغش، بمعاقبة  ربة منزل ونجليها فى اتهامهم بقتل زوجها العرفي، بالسجن المؤبد.


وأحال المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم 16687 لسنة 2020 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 5847 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، المتهم فيها كل من علاء أ م م ع، ٢٩ سنة - سائق، وإيهاب  أ م م ع – ٢٥ سنة - سائق، وبشری ز ح ا - ٢٥ سنة - سائق، إلى المحاكمة الجنائية.

واتهمت النيابة المتهمين لأنهم فى 20 نوفمبر 2020، بدائرتي العمرانية و مركز دمياط ورأس البر بمحافظتي الجيزة ودمياط قتلوا المجنى عليه محمود السيد أمين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلافات مالية بينهم وأعدوا لهذا الغرض أداة (حجر) و ما ان ظفروا به حتی انهالوا عليه ضرباً بأيديهم وأرجلهم و استتبع ثانيهم بأن سدد له عدة ضربات بالحجر المار بيانه إستقرت بيسار رأسه، وكل ذلك عقب أن قيدوا يداه وكبلوا قدماه و كممو فاه بأدوات " تالی وصفها "، فلم تفض روحه – فاستمروا بكتم أنفاسه حتى تحقق لهم مرادهم - قاصدين من ذلك إزهاق روحه – فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

واقترنت الجناية بأخرى تقدمها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجنى عليه كرهاً عنه بأن شلوا حركته واعدموا مقاومته بأن إنهال أولهم وثانيهم عليه ضربا بعصا خشبية، وإستتبع ثانيهم بتقييد يداه وتكبيل قدماه و م فاه بأدوات كانوا قد أعدها سلفا لما دبروا ( أفيز ، لاصق) ثم قاموا بلغه بغطاء وحملوه بحالته لمحافظة دمياط حيث وقعت الجريمة محل الوصف الاول.

كما احتجز المتهمين المجني عليه بعيداً عن ذويه بإحدى غرف المسكن المملوك للمتهم الأول وعذله التعذيبات البدنية بان تعدوا عليه لمدة الثلاثون يوماً بالضرب بالإيدي و هددوه بالقتل ان لم يسدد المجني عليه المستحق عليه لهم وذلك دون  دون أمر أحد من الحكام المختصين وفي غيـر الأحـوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز المتهمين أدوات ( أفيز ، لاصق ، غطاء ، عصا خشبية ) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية، وأن المتهم الثاني أحرز أداة ( حجر ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
 

المؤبد قتل ربة منزل جنايات جريمة قتل

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