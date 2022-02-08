التعليم تستعد لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 .. الأحد المقبل بدء مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل.. وصدى البلد ينشر ضوابط وموانع القبول

اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار كورونا أثناء عقد المقابلات

يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والاختام بالادارة والمديرية مع صحيفة الاحوال

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المبكرة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، حيث وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عقد لجان لمقابلة المرشحين للعمل في وظيفتي رؤساء و مراقبين أوائل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بنظامي الثلاث والخمس سنوات وكذلك رؤساء مراكز توزيع الاسئلة لعام 2022 .

وقررت وزارة التربية والتعليم ، بدء مقابلات المرشحين للعمل في وظيفتي رؤساء و مراقبين أوائل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بنظامي الثلاث والخمس سنوات وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة لعام 2022 بالنسبة للتعليم الصناعي يوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022 ، وبالنسبة للتعليم الزراعي والفندقي يوم الاثنين 14 فبراير 2022

ونبهت وزارة التربية والتعليم على كل من ينطبق عليه شروط الترشح لوظيفتي رئيس ومراقب أول في امتحانات الدبلومات الفنية 2022 حضور المقابلات ويحوزتهم نموذج رقم 5 معتمد من جهة عملهم الأصلية والادارة التعليمية او المديرية لمن لم يرسلها من قبل ، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار كورونا أثناء عقد المقابلات.

ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط الترشح للعمل كرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن ضوابط الترشح للعمل كرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 تتمثل في :

ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم 1 بتاريخ 21 يناير 2019

ألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة

ويراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من الفئات الآتية ( موجه عام - موجه أول - موجه ، مدير ادارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة ، كبير معلمين ومعلم خبير ومعلم اول أ ، رئيس قسم و وكيل أ و وكيل قسم

ونبهت وزارة التربية والتعليم على جميع من يصلح للترشح بأن تقديم استمارة الترشح ليس اختياريا بل كل من تنظبق عليه شروط الترشح يتم مراعاة الاتي :

يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والاختام بالادارة والمديرية مع صحيفة الاحوال ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب من طرفكم بهذه الموانع وصحيفة الاحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني إلى اللجنة المركزية للتعليم الفني بمبنى قطاع الكتب

تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية وسيتم إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم بإستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشئون القانونية

على مدير المدرسة أو المسئول عن شئون العاملين إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة والتي تنطبق عليهم الشروط وإلا سيتم إحالة مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين إلى الشئون القانونية

لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بشعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك صحيفة الاحوال

ويتم استيفاء استمارات الموانع وصحيفة الاحوال وتجميعها بالمديرية وارسالها إلى لجنة الادارة المركزية خلال شهر ديسمبر 2021 ، وسيتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال اجازة نصف العام.

موانع الترشح للعمل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موانع الترشح للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022 .

وتمثلت موانع الترشح للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022 . فيما يلي :

الحرمان من أعمال الامتحانات

الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات او تمس الشرف والأمانة

أن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

ألا يكون المتقدم محالاً الى المعاش قبل انتهاء كافة أعمال الدور الأول.

ألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.

ألا يكون المتقدم بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها .

وأكدت الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ابتداءا من يوم 21 مايو 2022

تفاصيل نظام تقييم طلاب المدارس الفنية المطبقة لنظام الجدارات المهنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اللائحة النهائية للتقييم والتحقق لبرامج التعليم الفنى القائمة على منهجية الجدارات المهنية "المعدلة".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام تقييم الجدارات المهنية لطلاب المدارس الفنية يتمثل في:

يتم تقييم وحدات الجدارات التى يتألف منها البرنامج داخليا بواسطة المقيمين داخل المدرسة أو المؤسسة.

تخضع قرارات تقييم المقيمين للمراقبة والتأكد من قبل مسئولى التحقق الداخلى ومسئولى التحقق الخارجى.

يجب أن يكون المقيمون متخصصين فى مجال التعلم وخبراء فى مجال عملهم مع فهم دقيق لمتطلبات الوحدة التى سيتم تقييمها.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن أدوار المقيمين تتمثل في:

التأكد من أن التقييم مناسب لمتطلبات معايير الوحدة التى يتم تقييمها.

إطلاع الطالب على متطلبات معايير الوحدة.

دعم وتوجيه الطالب ومساعدة الطالب فى التخطيط وتصميم أدوات تقييم وفقا لمعايير الأداء.

نظام انتقال الطالب من سنة دراسية إلى أخرى

نجاح الطالب فى تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بوحدات الجدارات المخصصة للسنة الدراسية.

في حالة عدم اكتمال عملية إعادة التقييم لنواتج التعلم الخاصة بوحدات الجدارات للطالب فى نهاية الفصل الدراسي الأول تستمر هذه العملية ولكن يجب الانتهاء منها بحلول نهاية الفصل الدراسى الثانى لنفس السنة الدراسية.

في حالة عدم اكتمال عملية إعادة التقييم لنتائج التعلم الخاصة بوحدات الجدارات للطالب فى نهاية الفصل الدراسي الثاني تستمر هذه العملية، ولكن يجب الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى التالى.

مصير الطالب المتغيب عن التقييم



شددت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب المتغيب عن التقييم أو الذى لم يجتز أكثر من وحدتين لا يحق له دخول امتحان الدور الثاني، ويعتبر راسبا ويتم إعادة الوحدات التي تغيب عنها ولم يجتزها فى العام الدراسي التالي، مضيفة أن العملية المستمرة لإعادة التقييم فى نهاية الفصل الدراسي الثاني من السنة الثالثة من برنامج "الدبلوم" ويجب أن تستكمل خلال فترة الإجازة الصيفية.



للحصول على شهادة الدبلوم وفق نظام الجدارات المهنية

يكون لدى الطالب فترة 3 سنوات لإكمال تقييمات الوحدات التى لم يجتازها، أما الطلاب الذين أخفقوا فى إكمال الوحدات المكونة للبرنامج بنجاح فسيتم منحهم إفادة توضح وحدات الجدارات التى أتموها بنجاح.

نظام الدور الثاني

قالت وزارة التربية والتعليم إن الدور الثاني هو عملية إعادة تقييم الطالب "غير الجدير" الذى لم يجتز وحدة أو وحدتين فى الدور الأول ، أو كان متغيبا فيهما.

ويكون التقييم شاملا لجميع مخرجات التعلم لكل وحدة ، ويحق للطالب التقدم للبرنامج العلاجي اختياريا بعد سداد الرسوم المقررة.

أما الطالب الذى لم يجتز وحدة فى الدور الثاني، فيعتبر راسبا ويحق له إعادة العام الدراسي فى الوحدات التى رسب فيها فقط.

ويتم احتساب نسب الحضور المقررة على هذه الوحدات مع الاحتفاظ بتقييم الوحدات التي اجتازها.

أما الطالب الراسب لعامين متتاليين فى ذات الصف فى المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، فيحق له التقدم للامتحان من الخارج على نظام العمال طبقا للقرارات الوزارية المنظمة.