دراسة تكشف وجود علاقة بين البكتيريا المعوية والاكتئاب.. واستشارى: ليس أمرا مؤكدا

قال الدكتور يونان كبارة، استشاري ومدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن هناك دراسة تتحدث عن وجود علاقة بين الاكتئاب والبكتيريا المعوية.

وأضاف "كبارة"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر 2"، أن البكتيريا المعوية عبارة عن تاليونات موجودة بالأمعاء الدقيقة والغليظة، والله سبحانه وتعالى جعل هناك توازن بين الميكروبات الضارة والنافعة.

وأوضح أنه خلال السنوات الـ 40 الأخيرة أصبح هناك الكثير من الدراسات حول وجود علاقة بين اضطراب التوازن بين البكتيريا النافعة والضارة، لافتا إلى أنه خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بدأ التركيز على القوى العقلية، وتبين أن أي اضطراب في التوازن بين البكتيريا النافعة والضارة يؤثر على الكثير من الأمراض النفسية والعقلية.

وأشار إلى أن ملخص الدراسة أن هناك نوعين من البكتيريا الضارة تسبب الاكتئاب، وتم الربط بين أي زيادة أو اضطراب في التوازن بين البكتيريا وبين الإصابة بالاكتئاب، وهي ليست أمراً مؤكدا، وإنما محاولة لتفسير أسباب الاكتئاب ومحاولة التوصل لأدوية عادية بدلا من العقاقير.