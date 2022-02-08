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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 67 تعديا على 7 آلاف متر مباني و313 فدانا زراعيا بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال الموجه الـ ١٩ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة ٦٧ حالة تعدي بالبناء المخالف علي مساحة ٧ ألاف و١٣٣ متر مباني و٣١٣ فدان و١٤ قيراط بنطاق المحافظة.

 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ ١٩ وأسفرت عن إزالة ٣٩ حالة تعدي بمساحة  ٧ ألاف و١٣٣ متر مباني و٢٨ حالة تعدي بمساحة ٣١٣ فدان و١٤ قيراط بمراكز ( كفر صقر - ديرب نجم - ههيا - الحسينية - أبو حماد - مشتول السوق - فاقوس ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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و أشار المحافظ الي أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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