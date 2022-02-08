مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

تردد القنوات المفتوحة

بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم يبحث عنه عشاق النادي الأهلي في مصر والعالم، حيث تقام اليوم مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية .

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس، ويخوض يدخل الأهلي مباراة الليلة بمعنويات عالية بعد الفوز الثمين الذي حققه على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في مباراة الدور ربع النهائي لمونديال الأندية يوم السبت الماضي بأقدام اللاعب محمد هاني.

الأهلي وبالميراس

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي الساعة 6:30 مساء اليوم الثلاثاء على استاد آل نهيان بنادى الوحدة فى دولة الإمارات العربية المتتحدة، كما سيتم إذاعتها عبر قناة الرياضة السعودية المشفرة بالإضافة إلى قناة أبو ظبي، وتخطى الأهلي معضلة الغيابات الكبيرة في صفوفه بسبب الإصابات ومشاركة اللاعبين الدوليين في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

تشكيل الأهلي أمام بالميراس

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني تشكيل الأهلي ضد بالميراس كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد مغربي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

خط الوسط: علي معلول ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمد هاني.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

تدريبات الأهلي قبل مواجهة بالميراس

موقف اللاعبين الدوليين من المشاركة أمام باليمراس

ترددت أنباء عن احتمالية اعتماد موسيماني على نجوم الأهلي المشاركين في كأس الأمم الإفريقية، محمد شريف بدلا من طاهر محمد، وأيمن أشرف بدلا من محمد مغربي، بعد عودتهما من الكاميرون.

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس، الاثنين، على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي؛ استعداداً لمباراة اليوم التي ستقام على ملعب آل نهيان.

محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي

سلبية مسحة لاعبو الأهلي

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني وبعثة الأهلي بالكامل صباح أمس، الاثنين، استعدادا لمباراة بالميراس.

كما انضم اللاعبون الدوليون في الأهلي لبعثة الفريق بمدينة أبوظبي، بعد ‏انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا التي اختتمت أمس الأول، الأحد، بالكاميرون، حيث انضم لمعسكر الفريق في أبو ظبي كل من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف.

وحرص الجهاز الفني للأهلي ولاعبو الفريق على استقبال الدوليين فور وصولهم إلى مقر الإقامة والانضمام ‏رسميا إلى البعثة.

وعقد موسيماني اجتماعًا بالدوليين فور وصولهم إلى معسكر الفريق بأبوظبي؛ للاطمئنان على حالتهم بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مسحة طبية للاعب محمد هاني

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

تذيع قناة أبو ظبي المباريات للجمهور من خلال حصولها على حقوق البث الكاملة، عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، لكنها توجه بثها للمقيمين في منطقة الخليج العربي، أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، عن بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في بطولة كأس العالم للأندية مجانا.

وذكر الحساب الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أن مباريات الأهلي ستبث مجاناً في مصر عبر تطبيق أبوظبي الرياضية، بكل سهولة ودون دفع أي أموال".

قناة ابو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة مصر وبالميراس

تردد قناة أبو ظبي كسترا نايل سات

قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 11411.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أبو ظبي اكسترا عرب سات

التردد: 11804.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس:

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

القناة الأخرى التي حصلت على بث المباريات أيضًا قناة SSC السعودية، التي أعلنت في بيان تفصيلي قبل إنطلاق البطولة حصولها على بث وإذاعة المباريات لمنطقة الخليج العربي، خاصة مع مشاركة الهلال السعودي في النسخة الحالية.

ونشرت الشركة السعودية بيانًا قالت فيه: « يسر شركة الرياضة السعودية أن تعلن عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط 2022 ».

قناة SSC السعودية

ترد قناة قناة SSC

وتبث القناة على التردد التالي:

القمر:- عرب سات

التردد:- 12418

الاستقطاب:- أفقي

الترميز:- 27500

طرق سهلة ومجربة لمشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس مباشر

توجد 3 طرق سهلة ومجربة، لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في مصر نجحت في تبسيط مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر في دور ربع النهائي أمام مونتيري المكسيكي، وهي:

تحميل تطبيق AD SPORTS

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بث مباشر من خلال تحميل تطبيق AD SPORTS من خلال أنظمة الأندرويد والـ IOS بسهولة.

يتيح التطبيق بث مباشر لمباراة الأهلي وبالميراس من خلال باقته التي تضم جميع قنوات أبوظبي الرياضية.

ويحتاج التطبيق لسرعة مناسبة للغنترنت من أجل مشاهدة سلسة وغير متقطعة خلال المباراة، لذا ينصح باستخدام باقة نت جيدة وسريعة.

منصة شاهد VIP

شركة الرياضة السعودية SSC حصولها على حقوق بث المباريات من خلال منصاتها على الأقمار الصناعية وتطبيقات الهاتف.

وقالت القناة في بيان لها إن مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس بث مباشر ستكون متاحة من خلال عبر قنوات SSC بالإضافة إلى منصة شاهد VIP ضمن الباقة الرياضية.

- عبر الشاشات الـ سمارت دون هاتف

تتيح الشاشات الـ سمارت الحديثة تنزيل التطبيقات التي تتيح مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس بث مباشر، بدون استخدام هاتف.

وتختلف طريقة تحميل التطبيقات بين كل نوع وآخر من الشاشات بحسب طريقة ضبط كل شاشة من خلال كتيبات البيانات الخاصة بها.