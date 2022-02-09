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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تسوية المنازعات أبرزها ..12 اختصاصا لمجلس إدارة نقابة الإعلاميين

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

أقر قانون نقابة الإعلاميين بتشيكل مجلس إدارة، وحدد القانون عدة اختصاصات لهذا المجلس لتبسيط إجراءات أعضاء النقابة .

و  يتكون من النقيب ووكيلين وسكرتير عام وأمين صندوق وثمانية أعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى المباشر، على أن يكون من بينهم ممثلان على الأقل من القطاع الخاص، متى تقدم للترشح مترشحون من القطاع الخاص.
وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات ومواعيد الترشح وطريقة إجراء الانتخابات .
 

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اختصاصات مجلس الإدارة

 

نصت المادة 38 من القانون على أن :" يختص مجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه تحقيق الأهداف الآتية:

 

1- إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
2-إعداد مشروع الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
3- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
4- إعداد مشروع ميثاق الشرف الإعلامى.
5- إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.
6- العمل على تسوية المنازعات التى تنشأ بين الإعلاميين.
7-منح المكافآت والجزائر للمسابقات المختلفة التى تعقدها النقابة للمشتركين فى هذه المسابقات.
8- تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣
9- قبول الهبات والتبرعات والإعلانات غير المشروطة.
10 تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات تخفيضها أو الإعفاء منها, وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وحالات التخفيض والإعفاء من الرسوم.
11- متابعة تنفيذ عقود الإعلاميين لضمان حصولهم على حقوقهم طول مدة سريان العقد من خلال لجان مختصة تتولى هذا الغرض
12- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية.

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