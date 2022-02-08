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مقالات

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

صدى البلد

 

طفلان استطاعا إيلام الوطن العربي بأسره بل العالم كله ، الفارق في التوقيت خمس سنوات ، ولكننا فقدنا الاثنين لأسباب متشابهة ، فدائمًا قصص الأطفال الضحايا مثل هؤلاء الملائكة تخطف أنظار العالم، ويتعاطف الجميع ، فالطفل هو الكائن الوحيد الذي يثير إنسانية كل شعوب الأرض باختلاف  ألوانهم وجنسياتهم وأديانهم وأعراقهم ، ربما لأننا نري في الأطفال ، نسخة مصغرة من الإنسان ، نري من خلالهم أن الله يميّز الجنس البشري دونًا عن باقي المخلوقات ، نري من خلالهم أمل في استمرار النسل والحياة.


ولكن وسط  كل تلك المشاعر الإنسانية التي وحدت العالم أمام الطفل أيلان السوري الذي توفي غرقًا أمام السواحل التركية هربًا من الحرب الأهلية في واحد من قوارب الموت ، والطفل ريان الذي توفي في بئر في شمال المغرب عالقًا في ذلك البئر الذي يملكه والده  بحثًا عن الماء ، لا أدرى كيف لا تنظر حكومات العالم أن هذان الطفلان ليسوا ضحايا حوادث " القضاء والقدر" بل هم ضحايا  لمشاكل يعانى منها الوطن العربي، ليسوا هم منها  براء !


فلولا نفحات الربيع العربي التي هبت على الشرق الأوسط لما وجدنا ايلان جثة هامدة علي شاطئ تركي وغيره من الأطفال ، لو كانت بلده تنعم بالأمن والاستقرار لما استقل قارب الموت ، لو كان العالم أكثر حكمة في التعامل مع التغيرات المُناخية والشُح المائي لما اضطر والد ريان البحث عن الماء بهذا البئر الذي كان مقبرة لابنه .


إن العالم يتباكي على الأطفال ولكن لا نخاطب القضايا التي تهدد حياة صغارنا بشكل حقيقي  وفعّال، لذا علينا اليوم أن ندرك قيمة ما تفعله الدولة المصرية كي لا يكون من صغارنا أيلان وريان – رحمة الله عليهما- من إجراءات وسياسات قاسية في الحفاظ على الأمن والأمان بقبضة حديدية لإرساء الاستقرار خلق فرص عمل لوأد الهجرة الغير نظامية ، وإجراءات هيكلة الدعم للحفاظ على موارد الدولة ، وإجراءات شديدة القسوة اتخذتها وزارة الري والموارد المائية مع المزارعين مؤخرًا، لتحافظ على الماء وتجنب الشُح المائي في مصر خاصة مع الانفجار السكاني وتهديد إثيوبيا الدائم والضغط بورقة سد النهضة .


إن صرامة الإجراءات  ما هي إلا صمام أمان لكثير من التحديات التي تهددنا فتتجلى في حوادث مؤلمة لصغارنا .
حان الوقت أن يتكاتف الوطن العربي  وخاصة دول الشريط الساحلي الإفريقي  من أجل تشكيل منظمة من أجل أطفال الوطن العربي وإفريقيا ، تستهدف مشاكلهم والتحديات التي قد تواجههم، تفرز قوات خاصة مشتركة بينهم  لمواجهة الأزمات والكوارث وفرق تدخل سريع في مثل تلك الأزمات.


أن الوفاة الناجمة عن الحوادث الفردية هي قضاء وقدر من العليّ ، علينا أن نتقبلها  ، أما الوفاة الناجمة عن أزمة جماعية، علينا محاسبة أنفسنا أولا والاستفادة من ذلك الدرس القاسي.

 

الاطفال الطفل ايلان الربيع العربي والطفل ريان

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