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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ليلى طاهر تغادر المستشفى في هذا الموعد.. وتعافي مريهان حسين من كورونا

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

مريهان حسين تتعافى من كورونا وتستأنف «نقل عام»

أعلنت الفنانة مريهان حسين، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن تعافيها من فيروس كورونا.

وأكدت مريهان حسين، فى فيديو نشرته عبر خاصية الستورى من خلال الموقع الشهير “إنستجرام”، أنها تعافت من كورونا وأصبحت فى حالة صحية جيدة، واستأنفت تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “نقل عام”، والذى يتم عرضه حالياً.

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

كشفت الفنانة عزة لبيب زوجة نجل الفنانة ليلي طاهر عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكسر فى القدم . 

وقالت الفنانة عزة لبيب زوجة نجل الفنانة ليلي طاهر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، إن العملية التى أجرتها الفنانة القديرة ليلي طاهر نجحت وهى حالياً بصحة جيدة ، وسوف تغادر المستشفي وتعود إلى منزلها يوم الخميس القادم

تعرضت للخيانة وبكت من ألم المرض.. تصريحات جريئة لـ فريال يوسف

حلت الفنانة فريال يوسف ضيفة على برنامج واحد من الناس ، من تقديم الإعلامى عمرو الليثي ،  عبر قناة الحياة الفضائية .

وكشفت فريال يوسف خلال الحوار التليفزيوني عن العديد من الأمور المهنية والشخصية . 

5 مسابقات.. تفاصيل أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

اعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أفلام المسابقات الخمسة التي يتضمنها المهرجان في دورته الجديدة، وهي مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية ومسابقة أفلام الطلبة، المتنافسة على جوائز الدورة الثامنة من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

كان حاسس إنه هيموت.. منة جلال تحكي آخر مكالمة جمعتها بـ جرير منصور

كشفت الفنانة منة جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك" ، آخر موقف جمعها بالفنان الراحل جرير منصور . 

أخبار الفن| وفاة شقيقة فيفي عبده .. أسرار في حياة الراحلة شادية

أخبار الفن: وفاة المخرج أحمد يحيى.. فنان سوري شهير يكشف تفاصيل خطف طفل من عائلته

حيث قالت منة جلال : فعلا المتوفى بيبقى عارف انه ميت على وش الارض ٤٠ يوم مكنتش مقتنعة بصراحة انا تقريبا بقالى ٥ سنين انا و جرير متكلمناش و عندى تليفون برد عليه كل فين و فين بالصدفة بشوف تليفونى من ١٠ أيام لاقيت جرير طالبني ٦ مرات استغربت قولت فى حاجة كلمته مردش رجع كلمنى تانى قالى يامنة انتى وحشانى و انا لسه جاى من السفر و نفسي اشوفك و اسلم عليكى.

أبو جبل ضيف برنامج معكم منى الشاذلى

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج معكم مني الشاذلي والمذاع على قناة cbc  عن ، استضافة حارس مرمى المنتخب المصرى محمد أبو جبل خلال الفترة القادمة . 

ميريام فارس ترد على الانتقادات بسبب ملابسها في كليب «معليش».. فيديو

ردت ميريام فارس على الانتقادات اللاذعة التى وجهت لها بسبب ملابسها فى آخر كليب لها، والذي حمل اسم “معليش”.

وجاءت الانتقادات لتؤكد أن ما ارتدته ميريام فارس لا يمت بـ صله بالزي الأمازيغي.

 




 

اخبار الفن ليلى طاهر مريهان حسين فريال يوسف الفنانة ليلى طاهر

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