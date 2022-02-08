شاب يعود للحياة مرة أخرى بعد إصدار تصريح دفنه

تعرض شاب أسباني بالغ من العمر 29 عاما، يدعى "جونزالو مونتويا" ، أثناء تواجده في السجن بأسبانيا بعد أن دخل في سبات عميق كاد أن ينهي حياته في السجن و ذلك بعد أن كشف عليه الأطباء في السجن بعد نومه لساعات طويلة و أكدوا أن وظائفه الحيوية توقفت إكلينيكيا.



ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شاب أسباني بالغ من العم ر29 عاما، تعرض لموقف لا يحسد عليه، فقد عاد إلى الحياة مرة آخرى بعد أن كانت السلطات في السجن أعلنت وفاته و أصدرت تصريح لدفنه و أصبح من تعداد الموتى .



قال الشاب ان التقارير الطبية التي صدرت أكدت أن الشاب كان ميتا إكلينيكا فإن وظائفه الحيوية كانت متوقفة، و لكن مازال يتنفس بشكل سجيد و الرئة تعمل بصورة جيدة و لكنه مازال نائما لأيام .



وأوضح الطبيب الخاص بالسجن، أن تقارير ذلك السجين كانت تشير إلى أنه توفى و على أساسها تم إرساله إلى المشرحة لتشريح جثته و اصدار تصريح لدفنه و لكن بعد أيام من إرساله إلى المشرحة تبين أنه مازال على قيد الحياة و خرج إلى المستشفى لتلقي العلاج و روى ما حدث .