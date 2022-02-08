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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يعود للحياة مرة أخرى بعد إصدار تصريح دفنه

صدى البلد

تعرض شاب أسباني بالغ من العمر 29 عاما، يدعى "جونزالو مونتويا" ، أثناء تواجده في السجن بأسبانيا بعد أن دخل في سبات عميق كاد أن ينهي حياته في السجن و ذلك بعد أن كشف عليه الأطباء في السجن بعد نومه لساعات طويلة و أكدوا أن وظائفه الحيوية توقفت إكلينيكيا. 


ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شاب أسباني بالغ من العم ر29 عاما، تعرض لموقف لا يحسد عليه، فقد عاد إلى الحياة مرة آخرى بعد أن كانت السلطات في السجن أعلنت وفاته و أصدرت تصريح لدفنه و أصبح من تعداد الموتى . 

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قال الشاب ان التقارير الطبية التي صدرت أكدت أن الشاب كان ميتا إكلينيكا فإن وظائفه الحيوية كانت متوقفة، و لكن مازال يتنفس بشكل سجيد و الرئة تعمل بصورة جيدة و لكنه مازال نائما لأيام . 
 

وأوضح الطبيب الخاص بالسجن، أن تقارير ذلك السجين كانت تشير إلى أنه توفى و على أساسها تم إرساله إلى المشرحة لتشريح جثته و اصدار تصريح لدفنه و لكن بعد أيام من إرساله إلى المشرحة تبين أنه مازال على قيد الحياة و خرج إلى المستشفى لتلقي العلاج و روى ما حدث . 

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