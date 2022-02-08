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وزير النقل: تطوير ميناء شرم الشيخ ليصبح محطة رئيسية لسفن الكروز بالبحر الأحمر.. موانئ أبوظبي ترغب في تشغيل خطين نقل بضائع المنيا اسكندرية دمياط وركاب بالقاهرة الكبرى عبر النيل

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

- موانئ أبوظبي ترغب في إنشاء وتشغيل مشروع نقل الركاب النهرى بالقاهرة الكبرى 
- الاتفاق على توقيع اتفاقية خلال الفترة القادمة لتشغيل خط نقل بضائع عبر نهر النيل
- الاتفاق لنقل منتجات محطة السكر الجديدة بالمنيا مرورا بـ "المنيا  / اسكندرية / دمياط" 

رئيس موانئ أبوظبي:

القيادة السياسية الإماراتية رصدت 10 مليارات دولار للاستثمار في مصر

وزير النقل:
- ننفذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والنهري

- نعمل على تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات

- نعمل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق
 

بحث الفريق كامل الوزير وزير النقل مع الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أطر التعاون المستقبلية بين الجانبين في ظل العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء أشار رئيس موانئ أبوظبي إلى أن القيادة السياسية للإمارات رصدت 10 مليار دولار للاستثمار في مصر معربا عن تطلعه لأن يكون الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات في مجال الموانئ، مشيرا إلى أن موانئ أبو ظبي لديها اهتمام كبير بالحصول على فرص تعاون جادة مع الجانب المصري في هذا المجال.

وأكد وزير النقل دعم القيادة السياسية للدولتين للتعاون المشترك في كافة المجالات ومنها قطاع النقل الذي يشهد طفرة هائلة في الدولتين منوهاً بأن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية واعدة للتعاون المشترك بكافة الموانئ المصرية.

وتباحث الجانبان في مشروعات التعاون في مجال النقل النهري وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية خلال الفترة القادمة لتشغيل خط نقل بضائع عبر نهر النيل "المنيا  / اسكندرية / دمياط" لنقل منتجات محطة السكر الجديدة بالمنيا، كما تم التباحث حول شراكة موانئ أبوظبي في إنشاء وتشغيل مشروع نقل الركاب النهري بمدينة القاهرة الكبرى نظرا لخبراتهم السابقة في نقل الركاب بين الجزر في مدينة أبوظبي. 

وأكد وزير النقل أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري في مصر لدعم الاقتصاد القومي، وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنوياً، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل، لافتًا إلى أنه من المخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة.

وأجرى وزير النقل زيارة لمحطة الركاب السياحية  بميناء زايد وقام بجولة في المحطة وتباحث مع المسئولين حول الشراكة بين موانئ أبوظبي وهيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير ميناء شرم الشيخ ليصبح أحد المحطات الرئيسية لسفن الكروز في حوض البحر الأحمر.

واتفق الجانبان على التحرك في اتجاه إنهاء هذا الاتفاق خلال النصف الأول للعام الحالي.

كامل الوزير وزير النقل موانئ أبوظبي النقل البحري

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