الجهاز الفني للأهلي يتفقد أرضية ملعب مباراة بالميراس

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تفقد ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي فور الوصول استعدادًا لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي.

وحرص بيتسو موسيماني وجهازه المعاون على تفقد أرضية ملعب المباراة وأجواء الجمهور فور وصول حافلة الفريق للملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المباراة التي تقام في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وأعلن بيتسو موسيماني تشكيل الفريق الذي يخوض المباراة وضم كلا من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.