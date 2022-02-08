وزير الرياضة: مصر جاهزة لاستضافة البطولات العالمية بفضل الطفرة الإنشائية

خلال بحثه إقامة بطولة كأس العالم لكرة السلة..

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة؛ لبحث استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، بحضور الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لرياضة البطولة، والدكتور عبد الأول محمد، معاون الوزير لرياضة البطولة، ومحمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد المصري للسلة.

تطرق اللقاء، إلى الحديث حول ما تم اتخاذه من تجهيزات وترتيبات متعلقة باستضافة الحدث الرياضي العالمي، يوم 11 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة الزمالك وسان بابلو بورغوس الإسباني ممثل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأميركي ممثل أميركا الشمالية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، متابعته خطوة بخطوة مع الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يخص تنظيم البطولة على أعلى مستوى وبصورة تليق بمكانة مصر في تنظيم البطولات، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الراهنة.

وتابع الوزير أن استضافة مصر لتلك البطولة يأتي استكمالاً لنهج الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.

ولفت وزير الدكتور أشرف صبحي إلي أهمية الحضور الجماهيري التي تشهده البطولة بمقدار نصف سعة صالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر المستضيفة لفعاليات البطولة التي تقام لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية لأول مرة.

من جانبه أكد مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة علي أهمية استضافة مصر لهذا الحدث الرياضى العالمي، مشيراً أن التعاون المزمع سيكون له بالغ الأثر فى تطوير وتنمية ونشر لعبة كرة السلة وتطويرها بشكل يواكب المستويات العالمية للعبة.

كما نقل رئيس الاتحاد المصري للسلة ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي للعبة وثقتهم الكاملة علي تنظيم مصر حدث يليق بالبطولة وبقارة إفريقيا التي ستحظى بهذا الشرف لأول مرة.

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