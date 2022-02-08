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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد رفض التصالح.. مواطن يُلقي بنفسه من الطابق الخامس بمجمع محاكم سوهاج

صدى البلد

أقدم مواطن في العقد الثالث من العُمر على إلقاء نفسه من أعلى الطابق الخامس بمجمع محاكم سوهاج، بعد رفض التصالح معه في حكم حبسه عامًا؛ بسبب إيصال أمانة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يُفيد بسقوط شخص من الطابق الخامس بمجمع المحاكم بسوهاج.

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وأكدت التحريات أن الشخص الذي سقط من أعلى مباني مجمع محاكم سوهاج، عليه حكم بالحبس عامًا في قضية تبديد إيصال أمانة، ورفضوا التصالح معه؛ فألقى بنفسه من أعلى الطابق الخامس.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مواطن إيصال أمانة الصلح التصالح

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