محمد عبد العظيم يصاب بقطع في وتر الكتف ويحتاج لعملية عاجلة

كشف الفنان محمد عبد العظيم، عن إصابته بقطع في وتر الكتف الشمال، وحاجته لإجراء جراحة عاجلة، من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب محمد عبد العظيم: "قطع في وتر الكتف الشمال محتاج عملية فورا وعايش بالمسكنات لحد ما أخلص شغل، أم العيال وقعت على دراعها في نفس الأسبوع ومحتاجة عملية زراعة شريحة ومسامير، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه».



وكان قد نشر الفنان محمد عبد العظيم صورا له بصحبة فريق عمل مسلسل بـ١٠٠ وش، في فرح الفنان حسن أبو الروس عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب محمد عبد العظيم: "فرح حسن أبو الروس الزعيمة كاملة أبو ذكرى وبعض أفراد عصابة بـ١٠٠وش".

مسلسل "بـ100 وش" عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.