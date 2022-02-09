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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس قهوجي 15 يوما لاتهامه بقتل شاب في مشاجرة بسبب «رش المياه»

صدى البلد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس قهوجى 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب بسبب التشاجر على "رش المياه".


وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على قهوجي قتل شابا أثناء التشاجر معه بسبب قيام المتهم برش مياه على السيارة بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل شاب فى أحد الشوارع فى منطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص العثور على جثة شاب وسط الشارع وبه عدة طعنات متفرقة بجسدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقول شهود عيان تبين أنه أثناء جلوس الشاب على أحد المقاهي قيام القهوجي برش مياه أمام المقهى طالت سيارة المجنى عليه، وأثناء معاتبته على رش المياة التى طالت السيارة نشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى أستل خلالها المتهم سلاح أبيط من بين طياته وقام بتسديد عدة طعنات فى جسد المجنى عليه فسقط على الأرض مغشيا عليه، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضراللازم وتم إحالتها للنيابة.
 

قاضي المعارضات محكمة جنح حلوان رش المياه

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