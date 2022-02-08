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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمد زيدان يشارك في مسلسل "الكبير أوي 6"

محمد زيدان
محمد زيدان

يشارك الفنان الشاب محمد زيدان، بعد نجاحه في مبادرة إبدأ حلمك، لوزارة الثقافة، في سلسلة المسلسل الشهير «الكبير أوي»، في الجزء السادس المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وتعد أولى تجارب التمثيل لمحمد زيدان بعد أن طرح عدد من الروايات خلال الفترة الماضية.

يصور فريق عمل المسلسل في عدة أماكن أبرزها فيلا الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، وفيها الدوار، وأستوديو العزبة في شبرامنت.

مسلسل الكبير أوي 6 يشارك في بطولته الكثير من النجوم بينهم: أحمد مكي، رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

من جهة أخرى، شارك محمد زيدان في معرض الكتاب في نسخته ال 53 برواية "ليه نحب" التي تصدر عن دار حابي للنشر والتوزيع.

وتدور أحداث رواية "ليه نحب" عن مجموعة من قصص الحب التي تستخلص الأسباب التي تدفعنا للدخول في علاقة حب، وتحلل شخصيات المرأة والرجل في كل قصة من خلال أحداث الرواية.

وتتشابك القصص في عدة نقاط يقدم بها الكاتب وجهة نظره لتأتي نهايات حالات الحب المختلفة تعبر عن شخصية كل طرف بها وتأثره بمحيطه.

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