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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حسين الشحات يتصدر تريند تويتر بعد إهداره الفرص أمام بالميراس

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حسين الشحات بعد انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم بالميراس البرازيلي بهدف على النادي الأهلي بمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، في حالة غضب تسيطر على جماهير القلعة الحمراء بسبب اهدار الفرص والتأخر بهف مقابل لا شيء.

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الأهلي ينهي الشوط الأول متأخراً بهدف أمام بالميراس بنصف نهائي كأس العالم للأندية

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بالميراس البرازيلي يسجل الهدف الأول في الأهلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية

انتهت أحداث الشوط الأول  من مباراة الأهلي وبالميراس بتقدم الفريق البرازيل بهدف نظيف، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد آل نهيان بأبوظبي فى إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وانحصر اللعب فى الـ 15 فى وسط الملعب وسط تبادل للكرة من جانب لاعبي النادي الأهلي دون أدنى خطورة للفريق .

وشهدت الدقيقة 16 كرة عرضية من الجبهة اليسري من لاعب بالميراس ليقابلها دانيلو برأسية ولكن تصل سهلة إلي يد علي لطفي.

وسجل الهدف الأول للفريق البرازيلي  رافائيل فيجا فى الدقيقة 39 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من وسط الملعب لينفرد اللاعب بمرمى علي لطفي ويسدد الكرة أرضية قوية على يمين الحارس معلناً الهدف الاول للفريق البرازيلي.

وتواجد السداسي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وحمدي فتحي في معسكر الأهلي أمس بعد نهاية كأس أمم إفريقيا.

النادي الأهلي كأس العالم للاندية حسين الشحات تريند تويتر كأس العالم الأهلى

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