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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامى يواصل دراسة مفاتيح البنك الأهلي قبل مواجهة الدورى الممتاز

سموحة
سموحة

يواصل أحمد سامى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى سموحة، دراسة مفاتيح لعب فريق البنك الأهلي المقرر مواجهته الخميس المقبل فى أولى مواجهات الفريقين فى مسابقة الدورى الممتاز بعد استئناف المباريات.


وحرص سامى وجهازه المعاون على تحديد عناصر القوة والضعف فى صفوف فريق البنك الأهلي والعمل على استغلالها خلال المباراة التي ستجمعهما من أجل تحقيق الفوز.


ويحاول مدرب سموحة الوصول إلى الانسجام المناسب بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى فى الفريق ليعود الموج الازرق إلى قوته في الدوري.


وأكد أحمد سامى أن مواجهة البنك ستكون صعبة للغاية في ظل القوة التي يتمتع بها المنافس والصفقات الجديدة التي أبرمها خلال الموسم الحالي .


ووضع مدرب سموحة خطة مواجهات كأس الرابطة، خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.


وعقد سامى عدة جلسات مع لاعبيه لشرح الاستراتيجية التي سيعمل بها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد رحيل عدة لاعبين خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة على رأسهم محمود عزت وسيكورا .


الجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الخامس بجدول مسابقه الدوري العام.

احمد سامي نادي سموحة البنك الاهلي الدوري الممتاز الدوري المصري كأس الأمم الافريقية

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