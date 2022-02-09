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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

آخر فرصة للتعيين.. مجلس الدولة يستقبل اليوم الطلاب ذكورا وإناثا لسحب الملفات

صدى البلد

يواصل مجلس الدولة ، اليوم الأربعاء  تلقي طلبات طلبة وطالبات كليات الحقوق والشريعة ، للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.

وأصر رئيس المجلس ، على التواجد الأيام الماضية لاستقبال الطلاب وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة في تاريخ المجلس.

وتصدرت خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث بدأ المجلس، صباح  الأربعاء الماضي ، استقبال الخريجين.

مجلس الدولة يشدد على الإجراءات الاحترازية أثناء سحب ملفات التعيين

شاهد.. مجلس الدولة يستقبل طلاب اسكندرية والوادى لسحب ملفات التعيين

مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في  مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:-
- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.
- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.
- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.
- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.
- جامعات آخري- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.
وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.

 

مجلس الدولة كليات الحقوق والشريعة كليات الحقوق مندوب مساعد بالمجلس

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