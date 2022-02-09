إعداد باترون الملابس.. دورة بـ كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.. اليوم

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان دورة إعداد باترون الملابس ضمن سلسلة الدراسات الحرة التي ينظمها القطاع تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، تحت إشراف الدكتور ضحى الدمرداش رئيس قسم الملابس الجاهزة.

ويحاضر في الدورة الدكتور خالد الشيخ الاستاذ بقسم الملابس الجاهزة بالكلية وتكون الدورة مخصصة لتعلم رسم باترونات ملابس السيدات الخارجية وملابس السهرة البسيطة، من خلال رسم الباترونات الأساسية ثم اضافة التفاصيل الخاصة بالتصميمات، وتنفيذ بعض النماذج.

تكون الدورة لمدة 40 ساعة مقسمة الي 10 محاضرات، كل محاضرة 4 ساعات، بواقع محاضرة واحدة أسبوعيا، تحتوي الدورة (بشكل مختصر) على الموضوعات التالية:

• رسم الباترون الأساسي للجيبة (التنورة) وموديلاتها الأساسية.

• اضافة الكسرات والكشكشة والقصات للباترون

• رسم الكورساج وتصريفات بنسة الصدر.

• قصة البرنسيس

• الفستان والجاكت والبلوزة.

• اشكال الاكمام.

• البنطلون.

• الاكوال والمردات والجيوب.

تبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الأربعاء الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٢ الساعة 10:00 صباحا ويمكن للراغبين في المشاركة الاستفسار والحجز عن طريق مكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.