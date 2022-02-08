ضبط عاطل حاول إدخال مخدرات لنجل عمه بسجن مركز الخانكة فى القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة بانجو وبودو وأقراص مخدرة وهاتف محمول وشاحن داخل الزيارة المعدة لنجل عمه السجين بسجن مركز شرطة الخانكة على ذمة أحد اتهامه بقضية مخدرات ومقاومة سلطات وسلاح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول وشاحن لأحد المسجونين المودعين بسجن المركز.



جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير البحث الجنائي بالمديرية وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث المركز بتفتيش متعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن المركز تم ضبط "م م ع" 17 سنة عاطل مقيم دائرة المركز بحوزته 50 جرام من مخدر البانجو و20 جرام من مخدر البودر و30 قرص مخدر وهاتف محمول وشاحن داخل الزيارة المعدة لنجل عمه "ح ع ع" المودع بسجن المركز على ذمة قضية مخدرات ومقاومة سلطات وسلاح.



وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة والهاتف المحمول والشاحن بقصد إدخالها لنجل عمه المودع بسجن المركز وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.