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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة تشن هجوما على " مارك " بسبب " ميتا فيرس " : انت المسيخ الدجال بتاع العصر ده | شاهد

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

شنت الإعلامية " بسمة وهبة " هجوما على مؤسس فيسبوك " مارك " ، بسبب تقنية " ميتا فيرس " ، وما تعرضت له طبيبة نفسية من اغتصاب من أشخاص افتراضين في هذا العالم ، قبل أيام قليلة .

ووصفت الإعلامية “ بسمة وهبة “ ، خلال برنامج ” 90 دقيقة ” ، والمذاع على فضائية “ المحور ” ، مؤسس " فيسبوك " بأنه " المسيخ الدجال  " لهذا العصر ، قائلة : " أنا بقيت أخاف من الحياة إيه الخطر اللي بيهدد حياتنا ده ووطنا .. أيه ده فيه أيه ؟ " .

وتابعت : السوشيال ميديا سبب الأمراض النفسية في هذا العصر ، وسبب الانتحار اللي بيتعرضله المراهقين .

يذكر أن الطبيبة النفسية تعرضت للاغتصاب الجماعي من 3 شخصيات رمزية من الذكور في عالم ميتافيرس ، وقدمت شركة " ميتا " الاعتذار لها.

بسمة وهبة توك شو الاعلاميه بسمة وهبة ميتا فيرس تقنية ميتا فيرس

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