بسمة وهبة تشن هجوما على " مارك " بسبب " ميتا فيرس " : انت المسيخ الدجال بتاع العصر ده | شاهد

شنت الإعلامية " بسمة وهبة " هجوما على مؤسس فيسبوك " مارك " ، بسبب تقنية " ميتا فيرس " ، وما تعرضت له طبيبة نفسية من اغتصاب من أشخاص افتراضين في هذا العالم ، قبل أيام قليلة .

ووصفت الإعلامية “ بسمة وهبة “ ، خلال برنامج ” 90 دقيقة ” ، والمذاع على فضائية “ المحور ” ، مؤسس " فيسبوك " بأنه " المسيخ الدجال " لهذا العصر ، قائلة : " أنا بقيت أخاف من الحياة إيه الخطر اللي بيهدد حياتنا ده ووطنا .. أيه ده فيه أيه ؟ " .

وتابعت : السوشيال ميديا سبب الأمراض النفسية في هذا العصر ، وسبب الانتحار اللي بيتعرضله المراهقين .

يذكر أن الطبيبة النفسية تعرضت للاغتصاب الجماعي من 3 شخصيات رمزية من الذكور في عالم ميتافيرس ، وقدمت شركة " ميتا " الاعتذار لها.