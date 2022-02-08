رحلة الخيال.. تركي ال شيخ يشارك صورا لطائرة الشريك الاستراتيجي

شارك المستشار تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورا لطائرة الشريك الاستراتيجي لموسم الرياض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “هوية وشعار #موسم_الرياض على طائرة الشريك الاستراتيجي للموسم في رحلة خاصة باسم للخيال وجهة انطلقت من باريس إلى الرياض”.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة السعودية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “سعدت اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم مع سمو أخي الأمير بدر ⁦‪‬⁩وزير الثقافة للمساهمة في تطوير القطاعين الترفيهي والثقافي🙏🇸🇦”.

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".

وكتب آل الشيخ"سعدت باستقبال معالي وزيرة دولة بريطانيا للرقمنة والثقافة والاعلام والرياضة السيدة نادين دوريس واستعرضنا فرص العمل والتعاون المشترك في قطاع الترفيه بحضور أخي سعادة سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية نيل كرومبتون".

واحتفل المستشار تركي آل الشيخ بفوز الهلال وكتب عبر حسابه علي تويتر "‏هاتوا تشيلسي هذا الهلال مبروووك الي بعده ".

وحقق فريق الهلال السعودي فوزا كبيرا على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الإمارات وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

هوية وشعار #موسم_الرياض على طائرة الشريك الاستراتيجي للموسم @Saudi_Airlines … في رحلة خاصة باسم للخيال وجهة انطلقت من باريس إلى الرياض 🙏❤️🇸🇦 pic.twitter.com/7sBTGIqokY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 8, 2022



