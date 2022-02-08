لجنة من النقابة لبحث مشكلات الأطباء في المعاملات الضريبية ومناقشة حلولها

اجتمع اليوم الثلاثاء الدكتور إبراهيم الزيات والدكتور أحمد السيد عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، مع علاء عيسى نائب مصلحة الضرائب للبحوث على رأس لجنة ضمت العديد من مسؤولي مصلحة الضرائب، وذلك لعرض مشكلات الأطباء في المعاملات الضريبية ومناقشة حلولها.

وذكر الدكتور إبراهيم الزيات أن الاجتماع أسفر عن التأكيد على فتح قنوات تواصل مستمرة بين نقابة الأطباء ومصلحة الضرائب لعرض وحل المشاكل الواردة من الأطباء إلى النقابة، كما تم الاتفاق على تنظيم ندوة تعريفية يتم بثها للأطباء عن كيفية التعاملات الضريبية الصحيحة.

وأضاف الزيات أن مصلحة الضرائب أكدت أن الأمور المتعلقة بضريبة كسب العمل يختص بها قانون الخدمة المدنية ولا تتبع مصلحة الضرائب.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء أنه تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين نقابة الأطباء و مصلحة الضرائب يتضمن وضع أسس واضحة للتصالح في المحافظات، وعدم إتمام الحجز على الطبيب إلا بعد إخطار نقابة الأطباء وفشل المفاوضات بين النقابة والطبيب.