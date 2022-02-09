أسعار العملات الاجنبية اليوم الأربعاء 9-2-2022 في البنوك

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 وذلك بحسب نهاية التعاملات أمس في البنوك الحكومية والخاصة، حيث تغيرت أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.

أسعار العملات في بنك مصر

استقرت مستويات سعر شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 17.85 جنيه للشراء، و18.05 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

فيما سجلت أسعار الشراء والبيع للدولار اليوم ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي

كما أظهر أحدث التقارير عن أسعار العملات الأجنبية والعربية وصول أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

فيما تداولت أسعار شراء وبيع اليورو بفروع بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي المصري.