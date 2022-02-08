اعرف حقك.. الشروط الكاملة لإستبدال واسترجاع المنتجات| انفوجراف

يتعرض الكثير منا لمواقف مع بعض الباعة، والتي تتوجب رد المنتجات إليهم، وحدد جهاز حماية المستهلك، بعض الشروط الواجب توافرها من أجل استبدال أو استرجاع المنتجات المختلفة.

ومنح قانون حماية المستهلك الجديد الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المُستهلك الحق فى استبدال السلعة أو استرجاعها ورد قيمتها النقدية، عدا المنتجات المصنعة خصيصا بحسب رغبة المستهلك، أو الملابس الداخلية وملابس السهرة للنساء.

حيث نصت المادة (21) على أنه يحق للمستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وألزمت المادة نفسها المورد – بناءً على طلب المستهلك – باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك.

سياسة الاستبدال والإسترجاع

كما ألزمت المادة (25) المورد برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، أو تنفيذ ما يُقرر جهاز حماية المستهلك عند الخلاف.

وألزمت المادة (18) من القانون المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المُعتمدة من جهاز حماية المستهلك فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها، وحظرت على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.