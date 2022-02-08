حادث قطار طنطا.. استخراج جثة من ترعة القاصد بالغربية والبحث عن مفقودين

تمكنت فرق الإنقاذ النهري وقوات الدفاع المدني، من استخراج جثة أحد الأشخاص، وتكثف من جهودها للبحث عن ضحايا آخرين، سقطوا في ترعة القاصد بطنطا، جراء تصادم قطار بمركبتي توك توك عند مزلقان الجميل، مساء اليوم، وسقوطهما في الترعة المجاورة لشريط السكك الحديدية.

وكشف شهود عيان عن سقوط ضحايا جراء الحادث الذي وقع مساء اليوم، وسقوط إحدى المركبتين في بحر ترعة القاصد بمنطقة الجميل، وأفاد شهود العيان أنه تم العثور على جثة لأحد الضحايا يدعى أحمد ع ق ٣٣ عام من قرية كفر خضر مركز طنطا وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.