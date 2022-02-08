وزير العدل: تعليق التسجيل لمن لم يقنن أوضاعه في مخالفات البناء تخص الطابق المخالف فقط..فيديو

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن لابد من التفرقة بين أمرين لدى تناول ملف التسجيل الخاص بمن تقدموا بطلبات تصالح للعقارات المخالفة أهمها أن من يقطن في عمارة وهناك مخالفة في أحد الادوار وليكن الاخير بينما يقطن المتقدم بطلب التسجيل في دور غير مخالف فليس شرطاً عليه إحضار مايثبت التقنين حيث أن المخالفة تخص فقط الوحدات الواقعة في الأدوار المخالفة ".

وشدد الوزير في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON على أن المخالف الذي لم يقنن أوضاعه بعد لابد من أن ياتي بما يثبت أنه قنن أوضاعه قبل الشروع في التسجيل ".



وعلقت للمذيعة لميس الحديدي، دي مش في إيدهم ده شغل محليات وأجهزة ليرد الوزير : الجهات شغالة فيها دلوقتي عشان يحصلوا ينتهوا من التقنين ".