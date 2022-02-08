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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بسبب إصابته بكورونا

عمر البشير
عمر البشير

أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة "الثلاثين من يونيو 1989" رفعت جلسة كانت مقررة اليوم بسبب غياب بعض المتهمين وبينهم الرئيس السابق عمر البشير، بعد إصابتهم بكورونا.

وحسب هيئة الاتهام فإن إصابة بعض المتهمين إضافة إلى تغيب المتحري أدى إلى تأجيل الجلسة حتى الأسبوع القادم، يوم 15 من الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن هيئة الاتهام في جلسة اليوم أنها "تلقت خطابا من النيابة العامة أوضحت فيه أن المتحري العقيد جمال محمد الخليفة بركات يجلس لدورة تدريب ويخوض دورة امتحانات خلال الفترة من الأول من فبراير الجاري وحتى الـ 13 منه، فيما أصيب بعض المتهمين بكوفيد19 من بينهم المتهم عمر البشير".

ورفضت المحكمة في الجلسة ذاتها الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع الخاصة بإطلاق سراح المتهمين بالضمان ومنع المحامين من خارج دائرة النيابة العامة من المثول أمام المحكمة، كما أقرت المحكمة ظهور المحامين من خارج المحكمة.

ويحاكم البشير مع 27 متهما آخرين بتدبير انقلاب ما عرف لاحقا بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" في 30 من يونيو عام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.

 

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