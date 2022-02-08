جمال ياقوت: فصل الضريبة عن تسجيل العقارات أهم تعديلات قانون الشهر العقاري..فيديو

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن هناك مناقشات تفصيلية جرت في البرلمان اليوم حول تعديلات الشهر العقاري وفى أجماع كامل من البرلمان على إحداث نقلة بالشهر العقاري، مفيدا بأن فصل الضريبة عن تسجيل العقارات أهم تعديلات الشهر العقاري، وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط أساسي للتسجيل بعد تعديلات القانون.



وأضاف ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك نص مستحدث بتعديلات قانون الشهر العقاري وهو تسجيل الحيازة المادية 5 سنوات، لافتا إلى أنهم قاموا بوضع سقف زمني للتسجيل ونقل الملكية حد أقصى 37 يوم.

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري: "بمجرد إقرار تعديلات القانون واعتماد اللائحة سيتم التنفيذ، ومكاتب الشهر العقاري لن تشهد زحاما مجددا بعد إقرار تعديلات قانون الشهر العقاري وهذا من أرقى التعديلات التي يناسب الجمهورية الجديدة"، موضحا أن اللائحة التنفيذية لتعديلات الشهر العقاري تستغرق 60 يوما بعد الموافقة البرلمانية.