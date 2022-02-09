عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد زيارة ماكرون إلى كييف.. العروقي: تحقق تقدما بحل الأزمة الأوكرانية الروسية

صدى البلد

قال محمد العروقي، رئيس تحرير أوكرانيا اليوم، إن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى أوكرانيا تعد خطوة للأمام، وحققت نوعا من التقدم، سيؤدي إلى حلحلة الوضع بالأزمة الأوكرانية الروسية، ولكن ليس كما يأمل الجانب الأوكراني أو الروسي.

وأشار "العروقي"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن المعضلة تكمن في الإعلام الغربي، حيث أنهم يروج أن روسيا ستقوم بغزو وشيك على أوكرانيا، وهو ما يحدث توتر في الشارع الأوكراني.

ووصف ما ينشره الإعلام الغربي عن الأزمة الأوكرانية بـ الأخبار التصعيدية، منوها بأن الرئيس الأوكراني كان له تصريح سابق ينتقد مثل هذه الأخبار، وأنه لن يكون هجوم على بلاده، لافتا إلى أن هناك وحدة متكاملة بالشارع الأوكراني، فضلا عن إتاحة الفرصة لمن يريد التطوع بالجيش الأوكراني، والروح المعنوية مرتفعة.

وعن موقف المواطنين في أوكرانيا من الغرب، أوضح أن هناك من يعتقد أن الغرب سيساعدهم، وهناك من يدرك أن الغرب لن يكون حليفا لهم، فضلا عن وجود جيلا من الأوكران يدرك أن أوكرانيا قد تكون ورقة للنزاع بين الغرب وروسيا.

 

محمد العراقي اخبار التوك شو الرئيس الفرنسي الازمة الاوكرانية

موضوعات متعلقة

ماكرون يصل ألمانيا ويدعو لحوار حازم مع روسيا بشأن أوكرانيا

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 2194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و60 حالة وفاة

قصف جوي إسرائيلي يستهدف دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى

بتكلفة 70 مليون دولار.. واشنطن توافق على صفقة صواريخ ضخمة إلى الأردن

هاني شكري: تبرعات تركي آل الشيخ وصلت 151 مليونا ولم تدخل خزينة الزمالك حتى الآن

جسم مثلث غامض يحوم فوق الأرض

هل الإنسان مسير أم مخير وعلي أي شئ سيحاسب؟ اعرف الرأي الشرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

خاص.. حقيقة انتقال محمد أبو جبل للنادي الأهلي

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ