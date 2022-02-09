بعد زيارة ماكرون إلى كييف.. العروقي: تحقق تقدما بحل الأزمة الأوكرانية الروسية

قال محمد العروقي، رئيس تحرير أوكرانيا اليوم، إن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى أوكرانيا تعد خطوة للأمام، وحققت نوعا من التقدم، سيؤدي إلى حلحلة الوضع بالأزمة الأوكرانية الروسية، ولكن ليس كما يأمل الجانب الأوكراني أو الروسي.

وأشار "العروقي"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن المعضلة تكمن في الإعلام الغربي، حيث أنهم يروج أن روسيا ستقوم بغزو وشيك على أوكرانيا، وهو ما يحدث توتر في الشارع الأوكراني.

ووصف ما ينشره الإعلام الغربي عن الأزمة الأوكرانية بـ الأخبار التصعيدية، منوها بأن الرئيس الأوكراني كان له تصريح سابق ينتقد مثل هذه الأخبار، وأنه لن يكون هجوم على بلاده، لافتا إلى أن هناك وحدة متكاملة بالشارع الأوكراني، فضلا عن إتاحة الفرصة لمن يريد التطوع بالجيش الأوكراني، والروح المعنوية مرتفعة.

وعن موقف المواطنين في أوكرانيا من الغرب، أوضح أن هناك من يعتقد أن الغرب سيساعدهم، وهناك من يدرك أن الغرب لن يكون حليفا لهم، فضلا عن وجود جيلا من الأوكران يدرك أن أوكرانيا قد تكون ورقة للنزاع بين الغرب وروسيا.