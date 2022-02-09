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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وليد ناجي: الدولة المصرية تدعم القطاع العقاري بصورة غير مسبوقة لتلبية احتياجات المواطنين|فيديو

التمويل العقاري
التمويل العقاري

قال وليد ناجي خبير مصرفي ، إن الدولة المصرية والجهات الرقابية تعمل علي مساندة القطاع العقاري وهذا لما يشمله هذا القطاع لعديد من الفوائد تعود علي المواطنين وتعود علي الاقتصاد .

وأضاف وليد ناجي خلال لقائه في برنامج " مال واعمال " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " ، أن الدولة المصرية تدعم القطاع العقاري بصورة غير مسبوقة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا ان الرقابة المالية سمحت لشركات التمويل العقاري بإلغاء مقدم الوحدات السكنية بنظام الإجارة  .

وأوضح وليد ناجي ، أن التمويل العقاري والإيجارة يهدفان الي التمويل السكني مؤكداً أن التمويل العقاري عبارة عن منتج تجاري والايجارة منتج إسلامي .

القطاع العقاري الوحدات السكنية المواطنين الدولة المصرية الجهات الرقابية مساندة القطاع العقاري

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