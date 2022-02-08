بحب شخصيته..رأي أحمد فتوح عن محمد النني|شاهد

قال الكابتن أحمد فتوح عن الكابتن " محمد النني " ، إنه يحب شخصيته ، والتي تتصف بالهدوء ، والعقل ، متابعا :" هو بره الكورة انسان جميل " .

وتابع الكابتن أحمد فتوح ، خلال لقائه لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " : " كلنا واثقين في النني وهو لاعيب كبير ، وطبيعي أن لو حد اتكلم عن حد فينا بنركز في شغلنا وملناش دعوة بره بيقولوا ايه " .

ووجه أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، رسالة دعم للنجم أحمد حجازى، بعد إصابته بتمزق فى العضلة الضامة وعدم استكمال بطولة كاس الأمم الإفريقية.



ونشر فتوح، صورة تجمعه بحجازى، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "ألف سلامة عليك يا أخويا وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".



يُذكر أن أحمد حجازي قد تعرض للإصابة في مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، ليتم تشخيصه بالإصابة بتمزق في العضلة الضامة.