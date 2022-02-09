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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأحمد موسى يزف بشرى بشأن مباراة مصر والسنغال

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة بالمواطنين نعرض أبرزها : 

منخفض جوي جديد| الأرصاد: كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا

 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه بدءًا من الغد ستتغير الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر وستكون شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا، إضافة إلى وجود منخفض جوي على سطح الأرض وطبقات الجو العليا.

وزير العدل: "المحاكم تنظر 15 مليون قضية سنويًا..وأنجزنا قضايا منذ عام 1952"

 

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بإنجاز قضايا الأسرة المتأخرة في المحاكم قبل نهاية العام القضائي، قائلًا: "كنا نعرض موقف القضايا في المحاكم سواء قضايا الأسرة أو القضايا المدنية"، مشيرًا إلى أننا اعتبرنا كل قضية من القضايا المدنية من عامي 2017 و2018 و 2019، هي قضايا قديمة، قائلًا: "المفروض اللي يبقى في المحكمة القضايا بداية من عام 2020 وما قبل ذلك سنقضي عليه خلال العام القضائي الجاري والذي ينتهي 30 سبتمبر وبالنسبة لقضايا الأسرة فما قبل عام 2021 لابد أن ينتهي في العام الجاري".

باسم سمرة يعتذر لـ تركي آل الشيخ| فيديو

 

قال الفنان باسم سمرة إن الهجوم اشترك فيه بعض المصريين، وأحد الصحفيين المنتمين لأحد الدول العربي ، متابعا : "كان ليا رد فعل خارج عن اللباقة وانفعلت على أحد البوستات واعتذرت عن التعليق في منشور آخر " .

عايزين 100 ألف مشجع .. أحمد موسى يزف بشرى سارة بخصوص مباراة مصر والسنغال

 


قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم نقل مباراتي منتخب مصر مع نظيره السنغالي على قناة وطنية مصرية، وهي أون تايم سبورت.

وزير العدل: على أصحاب العقود العرفية التوجه لنقابة المحامين لدفع 1% رسم التصديق

 

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب اليوم بشأن تنظيم الشهر العقاري، تنص على أن نسبة 1% لصالح نقابة المحامين ستكون نظير رسوم التسجيل وموافقة التصديق.

برلماني: وزارة التعليم لا تشعر بالشارع.. فيديو

 

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزارة التربية والتعليم تتعامل بشكل غير واقعي ولا تشعر بالشارع في مشروع تعديلات قانون التعليم التي طرحها على مجلس النواب، فضلا عن أن هذه التعديلات على قانون التعليم تشوبها عدم دستورية.

أبو العينين: قانون الشهر العقاري جاء بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل

 


استعرض الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بجلسة اليوم.

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية يومي الأربعاء و الخميس .. فيديو

 


قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غدًا انخفاض فى درجات الحرارة، تصل لـ 4 درجات، ولذلك نحذر المواطنين :" لا تنخدعوا بارتفاع اليوم فى الحرارة".

جدل واسع .. هاني شاكر يوقع عقد الحصول على جنسية جديدة.. تفاصيل

 


عرضت فضائية " سكاي نيوز  " فيديو للفنان " هاني شاكر " ، ظهر فيه وهو يوقع عقد الحصول على الجنسية إحدى الدول الكاريبية ، عن طريق الاستثمار .

على غرار مأساة ريان.. وفاة طفل مغربي جديد بعد سقوطه في بئر..تفاصيل

 

عرضت فضائية “ العربية” تقريرا عن حادث مأسوي تعرض له طفل مغربي جديد سقط في البئر ، على غرار حادث الطفل ريان .

 


 

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