عاجل
منسق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية: فحصنا 70 ألف مولود حتى الآن..فيديو محافظ دمياط تناقش موقف شبكات المرافق بالامتداد العمراني برأس البر بلوك ناعم.. مريم أوزرلي تشارك متابعيها صورة مع ابنتها الرضيعة أخبار التعليم.. وزير التعليم يعلن ضوابط نتيجة الترم الأول وآليات امتحان الطلاب المتخلفين.. نجمة الصباح.. كوكب الزهرة يبلغ أقصى درجات اللمعان غدا موجز السوشيال ميديا|هاني الناظر يتجاوز مرحلة الخطر بعد أصابته بكورونا.. ياسمين عبد العزيز ترد على شائعات عمليات التجميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس السنغال يكافئ المنتخب بـ"هدايا غير مسبوقة" بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية

ماكي سال
ماكي سال

منح الرئيس السنغالي ماكي سال، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، هدايا غير مسبوقة وهي جوائز نقدية وقطع أراضي، عقب فوز الفريق في نهاية الأسبوع بكأس الأمم الأفريقية.

وفي احتفال أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة داكار، قلد أيضا أعضاء الفريق وسام الأسد المرموق في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وسط هتافات لالآلاف من المشجعين خارج البوابات.

أمريكا تعلق على الارتفاع الكبير في أسعار النفط

إصابة وزير دفاع أوكرانيا بفيروس كورونا

وقال الرئيس سال وهو يقف على منصة بجانب كأس الأمم: "بقوتكم الحيوية وعبقريتكم الإبداعية، قلبتم مجرى التاريخ. حلمنا بالكأس، وبنيتم هذا الحلم، وحققتموه"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتغلبت السنغال بقيادة نجم ليفربول ساديو ماني على المنتخب المصري الذي يقوده زميله في ليفربول محمد صلاح، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية يوم الأحد في الكاميرون، بعدما انتهى الوقت الرسمي دون أهداف.

إفريقيا مصر كرة القدم ليفربول المنتخب الوطني كأس الأمم الافريقية السنغال منتخب السنغال

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلق على الارتفاع الكبير في أسعار النفط

إصابة وزير دفاع أوكرانيا بفيروس كورونا

إدارة بايدن توزع أنابيب تعاطي "الكوكايين" على السود تحت مسمي "المساواة العرقية"

بوتين: اسألوا الشرق الأوسط عما إذا كان الناتو تحالف دفاعي

تصاعد التوترات في أوكرانيا.. الدنمارك تعزز الاستعداد القتالي لدعم الناتو

قائد انقلاب بوركينا فاسو يطالب الوزراء السابقين بتسليم منازلهم وسياراتهم

مع اقتراب الغزو الروسي.. الجيش الأوكراني ينفد مناورات عسكرية ضخمة

الصين تكشف سبب تغيب ولي العهد السعودي عن أولمبياد بكين

ترشيحاتنا

إنتر يفوز على روما بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

بزيادة 45%.. ارتفاع صادرات مصر من البتروكيماويات إلى 7ر6 مليار دولار خلال 2021

زيادة سعرية جديدة على بيجو 5008 موديل 2022 بالسوق المصرية

أول رحلة خلال أسبوع.. أخبار سارة بشأن العمرة.. فيديو

مهام وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وفقا للقانون

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

خاص.. حقيقة انتقال محمد أبو جبل للنادي الأهلي

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

باسم سمرة يعتذر لـ تركي آل الشيخ| فيديو

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ