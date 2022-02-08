رئيس السنغال يكافئ المنتخب بـ"هدايا غير مسبوقة" بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية

منح الرئيس السنغالي ماكي سال، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، هدايا غير مسبوقة وهي جوائز نقدية وقطع أراضي، عقب فوز الفريق في نهاية الأسبوع بكأس الأمم الأفريقية.

وفي احتفال أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة داكار، قلد أيضا أعضاء الفريق وسام الأسد المرموق في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وسط هتافات لالآلاف من المشجعين خارج البوابات.

وقال الرئيس سال وهو يقف على منصة بجانب كأس الأمم: "بقوتكم الحيوية وعبقريتكم الإبداعية، قلبتم مجرى التاريخ. حلمنا بالكأس، وبنيتم هذا الحلم، وحققتموه"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتغلبت السنغال بقيادة نجم ليفربول ساديو ماني على المنتخب المصري الذي يقوده زميله في ليفربول محمد صلاح، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية يوم الأحد في الكاميرون، بعدما انتهى الوقت الرسمي دون أهداف.