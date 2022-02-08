قرار تاريخي.. المصريين الأحرار يهنئ بولس فهمي بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، رئيسًا وأعضاء، المستشار بولس فهمي إسكندر بقرار رئيس الجمهورية التاريخي لتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

وقال حزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، إن الجمهورية الجديدة وقيادتها الرشيدة تخطو لتحقيق وترسيخ مبدأ الكفاءه ومحو ركام التمييز الذى طغي خلال العقود السابقة، لتواصل مصر خطواتها الثابتة والصامدة للبناء في كافة المجالات بأيدي ابنائها دون النظر لاي شكل من التمييز.

وأضاف الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب رؤية طموحه وهدفه الأساسي هو تعاون وتشارك كل عضو وفرد في المجتمع وكل مسؤول ليكون الجميع متكاملين ومساهمين في بناء جمهورية جديدة يعلوها علم مصر ويجمعهم حضن وحصن الوطن.

كما أعرب المصريين الأحرار عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته ومواقفه التاريخية، مع تقديم خالص التهنئة المصحوبة بالتمنيات للنجاح والتوفيق إلي القامة القضائية الجليلة المستشار بولس فهمي في مهام رئاسة المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية.