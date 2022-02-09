الجمهور المصري عن أداء أحمد فتوح في أمم إفريقيا: بيلعب برجولة

عرض برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إن بي سي مصر " ، تقريرا من الشارع عن آراء الجمهور المصري عن أداء اللاعب " أحمد فتوح .

وقال أحد الشباب المصري عن أدائه إنه من اللاعبين الرجال ، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في كأس العالم ونصعد .

ومن جانبه قال شاب آخر : أداؤه كان مشرفا ، وكل اللاعيبة اللي معاه كانوا رجالة الصراحة .

وكشف الكابتن أحمد فتوح ، عن الحديث الذي دار بينهم وبين الكابتن محمد صلاح بعد ضياع اللقب أمام السنغال ، قائلا : " كلنا كنا زعلانين بس صفحة واتقفلت وكابتن محمد صلاح اتكلم معانا وقالنا لاعيبة رجالة وعملنا اللي علينا وكسبنا منتخبات قوية " .

وتابع الكابتن أحمد فتوح ، خلال لقائه لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن اللاعب محمد صلاح كان فخور باللعيبة ، مسترسلا : " قالنا محدش يكون محبط ونسعى لكأس العالم لانه أهم من بطولة افريقيا " .