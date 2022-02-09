خبير نظم معلومات يقدم نصائح مهمة للمواطنين للحماية من الابتزاز الإلكتروني..فيديو

قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، إن الابتزاز الإلكتروني والتحرش، منتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي الغير مؤمنة بالكامل، والتي بها العديد من التطبيقات الخطيرة، مؤكدا أنه يجب على المستخدم تأمين حساباته، والتأكد من الرقم السري.

وأضاف مصطفى أبو جمرة، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن المبتز أضعف من المبتزين، مشيرا إلى أنه يجب على من يتعرض للإبتزاز بتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت، لأن كل شئ يتم تسجيله.

وتابع خبير نظم المعلومات، أنه يجب على المواطنين عدم توضيح أماكن تواجده، لأنه تكون فرصة للمبتزين، للقيام باختراقات.

وأكد محمد حمودة استشاري الطب النفسي، أن الابتزاز الإلكتروني جريمة نفسية، مشيرا إلى أن المبتز يعاني من اضطراب سلوك، ويختار الضحية “الهشة نفسيا" والتي يكون لديها إستعداد لمجاراة المبتز.

وأشار استشاري االطب النفسي إلى أن الابتزاز “بيدخل الضحية في مشاكل كبيرة منها الاضطراب والقلق والتوتر ويكون لديه وسواس بالخوف، وتسبب له خلل وظيفي واجتماعي وخوف قد يؤدي إلى الانتحار”.