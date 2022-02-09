منسق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية: فحصنا 70 ألف مولود حتى الآن..فيديو

قالت الدكتورة دينا عبد السلام منسق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية ، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية تقوم في المرحلة الأولي بالكشف عن 19 مرض وراثي وهذا يتم للأطفال المتواجدين في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان .

وأضافت دينا عبد السلام خلال لقائها في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن المبادرة قامت بالكشف علي 70 الف مولود مشيرة إلي أن هذه الأمراض تكون وراثية وتسبب شلل للأطفال بسبب إصاباتها إلي العديد من أجهزة الجسم وبالتالي فأن الاكتشاف المبكر مفيد جدا في تحديد إعاقة الطفل وعلاجها سواء إعاقة بدنية أو عقلية .

أوضحت دينا عبد السلام ، إن المرحلة الأولي بدأت بالحضانات وتدريجيا سنبدأ في توزيع وتوسيع المبادرة علي الوحدات الصحية للبدء في عملية مسح جميع مواليد مصر وهذا سيتم من خلال عمل خريطة مرضية للأمراض المتواجدة في المحافظات المختلفة .