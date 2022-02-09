عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد أحمد فتوح يكشف فرص نجله في الاحتراف ويؤكد: «إحنا عايشين في خير الزمالك»|فيديو

الاعب أحمد فتوح
الاعب أحمد فتوح

أجرى والد الكابتن أحمد فتوح مكالمة هاتفية لـ برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر "، خلال استضافته للكابتن أحمد فتوح .

وقال والد الكابتن أحمد فتوح: "أنا قولتله أنت نجم مصر وإن شاء الله تحترف بره عن طريق الزمالك لو مش محتاجك، وزي ما الزمالك هيقولك تعمل".

وتابع: العيلة كلها زملكاوية أبا عن جد، ومفيش صوت يعلى عن صوت الزمالك ، ورد على سؤال المذيع "شريف عامر " عن نية "فتوح" في حالة تلقى عرض من النادي الأهلي ، قائلا: "لا طبعا أهلي مين .. على دماغي .. بس إحنا عايشين في خير الزمالك". 

وكشف الكابتن أحمد فتوح، عن الحديث الذي دار بينهم وبين الكابتن محمد صلاح بعد ضياع اللقب أمام السنغال، قائلا : "كلنا كنا زعلانين بس صفحة واتقفلت وكابتن محمد صلاح أتكلم معانا وقال لنا لعيبة رجالة وعملنا اللي علينا وكسبنا منتخبات قوية " .

أحمد فتوح توك شو والد أحمد فتوح برنامج يحدث في مصر الزمالك

ترشيحاتنا

مهام وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وفقا للقانون

خبير نظم معلومات يقدم نصائح مهمة للمواطنين للحماية من الابتزاز الإلكتروني..فيديو

أفضل أوقات الدعاء .. اعرف شروط الاستجابة وصورها

أحد أخطر الأمراض العقلية.. كيف تحولت النوستالجيا من مرض إلى تعبير عن الماضي؟

بقلب بارد.. مدون روسي يشعل النيران في الألمانية الفاخرة بي إم دبليو M5

والد أحمد فتوح يكشف فرص نجله في الاحتراف ويؤكد: «إحنا عايشين في خير الزمالك»|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

خاص.. حقيقة انتقال محمد أبو جبل للنادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ