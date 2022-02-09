والد أحمد فتوح يكشف فرص نجله في الاحتراف ويؤكد: «إحنا عايشين في خير الزمالك»|فيديو

أجرى والد الكابتن أحمد فتوح مكالمة هاتفية لـ برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر "، خلال استضافته للكابتن أحمد فتوح .

وقال والد الكابتن أحمد فتوح: "أنا قولتله أنت نجم مصر وإن شاء الله تحترف بره عن طريق الزمالك لو مش محتاجك، وزي ما الزمالك هيقولك تعمل".

وتابع: العيلة كلها زملكاوية أبا عن جد، ومفيش صوت يعلى عن صوت الزمالك ، ورد على سؤال المذيع "شريف عامر " عن نية "فتوح" في حالة تلقى عرض من النادي الأهلي ، قائلا: "لا طبعا أهلي مين .. على دماغي .. بس إحنا عايشين في خير الزمالك".

وكشف الكابتن أحمد فتوح، عن الحديث الذي دار بينهم وبين الكابتن محمد صلاح بعد ضياع اللقب أمام السنغال، قائلا : "كلنا كنا زعلانين بس صفحة واتقفلت وكابتن محمد صلاح أتكلم معانا وقال لنا لعيبة رجالة وعملنا اللي علينا وكسبنا منتخبات قوية " .