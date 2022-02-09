الفنان أحمد جمال: فتوح من ضمن الأسماء البارزة في أمم أفريقيا.. فيديو

قال الفنان أحمد جمال ، تعليقا على خسارة الأهلي أمام " بالميراس " : " الفرقة كانت سهلة بس غلطنا غلطتين دفعونا الثمن " .

وتابع الفنان أحمد جمال ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " : " الفرقة مش قوية بس هي فرقة منظمة عرفوا يستغلوا الغلطات " .

وأردف " جمال " ، أنه كان متابعا لمبارايات المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية ، معلقا : "ماتش الفاينل ضاع عليا عشان كنت مسافر والكابتن أحمد فتوح مشاء الله وفارق مع المنتخب وهو من ضمن الأسامي اللي ظهرت في البطولة "