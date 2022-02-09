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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب عن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة: جاء من كوكب آخر

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التعلم الذي قدمته الحكومة للبرلمان يتلخص في تعديل مادة واحدة من مواد قانون التعليم لسنة 81، وهى مادة 21 وكانت تنص في القانون القديم أنه في حالة تغيب الطالب عن الدراسة وعدم وجود عذر مقبول يتم تغريم ولي الأمر 10 جنيهات.

وأشار "البياضي"، خلال لقاء خاص  عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الوزارة أدخلت تعديلا على هذه المادة لتصبح الغرامة من 500 إلى 1000 جنيه بدلا من 10 جنيهات، وإذا تكررت مخالفة الغياب يحرم الأب من المرافق والخدمات العامة، معلقا: "يعني يقطعوا عنه المياه والنور لحد ما الولد يروح المدرسة".

ولفت إلى أن البرلمان شهد حالة من السخط والغضب بسبب هذا التعديل، حيث تكاتف النواب ضد هذا القانون، معتبرا أن القانون به عوار دستوري، وكأنه جاء من كوكب آخر، وغاب عنه الزمن والمكان.

وأضاف  أن تشديد العقوبة لا يكون بهذه الطريقة خاصة في ظل الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا، والتي تحول دون حضور الطالب بشكل منتظم، معتبرا أن الطالب لا يتغيب عن المدرسة فقط بسبب الكورونا ولكن المدرسة لا تقدم للطالب ما يناسبه من تعليم، معلقا: "الطالب بيغيب من قبل الكورونا عشان ياخد دروس خصوصية".

ونوه بأن كثافة الفصول بالمدارس الحكومية تتراوح ما بين 120 إلى 150 طالب، وهناك مدارس تعمل 4 فترات لتجاوز هذه الكثافة بالفصول، مضيفا أن الحل هو اصلاح البيئة التعليمية وعندئذ لن يتغيب الطالب عن المدرسة.

وعن الموقف من مشروع القانون، أوضح انه طالما رفض القانون من البرلمان، فأن الحكومة لن تستطع أن تتقدم بالقانون في دور الانعقاد الحالي.

 

فريدي البياض مجلس النواب اخبار التوك شو قانون التعليم مواد قانون

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