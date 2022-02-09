وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب: القطاع السياحي واجه عدة معوقات منذ 1990..فيديو

قال أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب ، إن السياحة عبارة عن صناعة يعمل بها ملايين من العمالة المباشرة والغير مباشرة مؤكدا أن السياحة تساعد علي النمو الاقتصادي القومي للبلاد وهذه رؤية الدولة المصرية 2030 .

واضاف احمد الطيبي خلال لقائه في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن السياحة من العوامل الرئيسية لنهضة الاقتصاد وهذا لأنها مهمة جدا في جذب العملة الاجنبية وهذا له عوائد علي عدة قطاعات ومنها البنك المركزي المصري والاحتياطي النقدي المصري بالإضافة إلي عوائد أخري تعود علي خزينة الدولة .

واوضح احمد الطيبي ، إن القطاع السياحي يقابله عدة معوقات منذ 1990 منها العمليات الإرهابية التي كانت تتم في مصر وكان هذا عائق قوي ، مؤكدا إن قطاع السياحة الأن في مصر في ازهي عصورها بسبب ما تم في مصر من إنجازات لافتا إلي أن الفنادق السياحة في مصر تخضع إلي 22 جه رقابية .