هاني شكري: تبرعات تركي آل الشيخ وصلت 151 مليونا ولم تدخل خزينة الزمالك حتى الآن

أكد هاني شكري المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل أن التبرعات التي قام بها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لنادي الزمالك بلغت 151 مليون جنيه لكنها لم تدخل حسابات النادي حتى الآن.

وقال هاني شكري في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: طقيمة التبرعات م تركي آل الشيخ لنادي الزمالك وصلت لـ1515 مليون جنيه لم تدخل خزينة النادي حتى الآن".

وأضاف: "تركي آل الشيخ تبرع أيضا بمليون دولار للنادي وتم تحويلها على حساب طبيب الفريق".

وتابع: "تبرعت بمبلغ 260 ألف دولار في عهد المستشار جلال إبراهيم لمنع انتقال لاعب مهم للأهلي ولم أطالب باسترداد الأموال وبسبب استقالتي من مجلس الإدارة تم شطب عضويتي بسبب الخلافات مع رئيس النادي وهو ما يعد مخالفا".