«حكايات المنصورة».. إيهاب الشربيني يسرد تاريخ «فريدة حسان» أشهر سيدات الدقهلية في أحدث مؤلفاته

تعتبر من أهم وأشهر سيدات الدقهلية فريدة حسان.. والتى أطلق اسمها على شارع ‏المختلط، واسم لمدرسة ‏تجارية ‏للبنات بشارع بورسعيد.

يروى الدكتور إيهاب الشربينى في كتابه "حكايات المنصورة" عن فريدة حسان والتى ولدت عام 1913 كانت أول سيدة من الوجه ‏البحرى تتخرج فى كلية الحقوق، وأول من مارست مهنة ‏المحاماة ‏بين النساء خارج القاهرة، فقد كانت واحدة من 5 فتيات على ‏مستوى مصر كلها تخرجن فى كلية الحقوق. وعمل ‏بالمحاماة، فعدد من الرائدات اللاتى عملن بالمحاماة تركن ‏المهنة وتفرغن للزواج، ولكن فريدة كانت ناشطة اجتماعية، وكانت ‏تتميز بالوردة الحمراء التي تزين بها صدرها في ‏كل صباح، ولم ‏ينافسها في هذه العادة اللطيفة إلا الزعيم الوفدى مصطفى ‏النحاس، فقد كان أيضا مميزا بوردته التي يضعها ‏في عروة ‏الجاكت.‏

وتابع " الشربينى " فريدة حسان وطنية وكانت تكره الاحتلال الإنجليزي ‏ونظام المحاكم المختلطة، وكانت محامية متميزة ‏يسعى ‏الجميع بقضاياهم إليها، ومع قيام ثورة 1952م انخرطت في العمل السياسي بجانب ‏المحاماة، فكانت عضوا بالاتحاد القومي والمؤتمر الشعبي ‏للاتحاد ‏الاشتراكي وكان لها مناقشات تحت قبة وكانت عضوا ‏بالمجلس المحلى لمحافظة الدقهلية ومقررة ‏النشاط النسائى ‏للمحافظة، ولكن شهرتها ومحبة الجميع لها لم يكن سببها نشاطها ‏السياسى، ولكن لنشاطها الاجتماعى ‏

وأضاف الشربينى " كما ‏أسست جمعية تحسين الصحة، وهي إحدى الجمعيات العريقة ‏بالدقهلية، ‏وترأست جمعية الشابات المسلمات، وقامت ببناء مقبرة ‏للفقراء وسط مقابر المنصورة.

ولكن فجأة وفي عام 1967، حزنت المنصورة بوفاة فريدة حسان بعد فترة حياة قصيرة ‏ ولتعلق الجميع شعبًا ومحافظة بالراحلة تمَّ اطلاق ‏اسمها على شارع القضاء العريق بمدينتها.‏