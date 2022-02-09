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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«حكايات المنصورة».. إيهاب الشربيني يسرد تاريخ «فريدة حسان» أشهر سيدات الدقهلية في أحدث مؤلفاته

فريدة حسان
فريدة حسان

تعتبر من أهم وأشهر سيدات الدقهلية فريدة حسان.. والتى أطلق اسمها على  شارع ‏المختلط، واسم لمدرسة ‏تجارية ‏للبنات بشارع بورسعيد.
يروى الدكتور إيهاب الشربينى في كتابه "حكايات المنصورة" عن فريدة حسان والتى  ولدت عام 1913 كانت أول سيدة من الوجه ‏البحرى تتخرج فى كلية الحقوق، وأول من مارست مهنة ‏المحاماة ‏بين النساء خارج القاهرة، فقد كانت واحدة من 5 فتيات على ‏مستوى مصر كلها تخرجن فى كلية الحقوق. وعمل ‏بالمحاماة، فعدد من الرائدات اللاتى عملن بالمحاماة تركن ‏المهنة  وتفرغن للزواج، ولكن فريدة كانت ناشطة اجتماعية، وكانت ‏تتميز بالوردة الحمراء التي تزين بها صدرها في ‏كل صباح، ولم ‏ينافسها في هذه العادة اللطيفة إلا الزعيم الوفدى مصطفى ‏النحاس، فقد كان أيضا مميزا بوردته التي يضعها ‏في عروة ‏الجاكت.‏

وتابع " الشربينى "  فريدة حسان  وطنية وكانت تكره الاحتلال الإنجليزي ‏ونظام المحاكم المختلطة، وكانت  محامية متميزة ‏يسعى ‏الجميع بقضاياهم إليها، ومع قيام ثورة 1952م انخرطت في العمل السياسي بجانب ‏المحاماة، فكانت عضوا بالاتحاد القومي والمؤتمر الشعبي ‏للاتحاد ‏الاشتراكي وكان لها مناقشات تحت قبة  وكانت عضوا ‏بالمجلس المحلى لمحافظة الدقهلية ومقررة ‏النشاط النسائى ‏للمحافظة، ولكن شهرتها ومحبة الجميع لها لم يكن سببها نشاطها ‏السياسى، ولكن لنشاطها الاجتماعى ‏

وأضاف الشربينى " كما ‏أسست جمعية تحسين الصحة، وهي إحدى الجمعيات العريقة ‏بالدقهلية، ‏وترأست جمعية الشابات المسلمات، وقامت ببناء مقبرة ‏للفقراء وسط مقابر المنصورة.

ولكن فجأة  وفي عام 1967، حزنت المنصورة بوفاة فريدة حسان بعد فترة حياة قصيرة ‏ ولتعلق الجميع شعبًا ومحافظة بالراحلة تمَّ اطلاق ‏اسمها على شارع القضاء العريق بمدينتها.‏

محافظة الدقهلية المنصورة جمعية تحسين الصحة فريدة حكايات المنصورة

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