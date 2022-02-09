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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق سليمان: فارق كبير بين علي لطفي والشناوي

صدى البلد

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، إن علي لطفي، كان عليه التعامل بشكل أفضل من الهدفين الذي استقبلهما في شباكه بمباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف سليمان، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش على قناة «صدى البلد»، "علي لطفي كان أشبه بالسمكة في كرة الهدف الأول، وكان لا يحتاج للارتقاء بالشكل الكبير عن الأرض مثلما فعل، وكرة الهدف الثاني هبط علي لطفي إلى الأسفل بلا داعِ وهو ما ساعد لاعب المنافس في التسجيل".

وأشار إلى أن علي لطفي لا يُسأل مسؤولية كاملة عن الهدفين، خاصة وأن خط الدفاع يشترك معه في الخطأ، موضحًا أن الفارق بين محمد الشناوي وعلي لطفي كبير للغاية، والأول أحد الأسباب الرئيسية في تتويج الأهلي بالكثير من البطولات.

وتابع طارق سليمان، أن الشناوي جزء كبير للغاية من تحقيق الأهلي للكثير من البطولات، خاصة وأنه دائمًا ما يحافظ على مرماه نظيفة في أوقات صعبة بمباريات مهمة، موضحًا أن الأهلي لا يحتاج لحارس مرمى في الوقت الحالي، خاصة وأن أي حارس سينضم للأهلي لن يلعب في وجود محمد الشناوي.

 

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