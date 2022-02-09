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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تلقيت عروضاً.. شهيرة تكشف عن رغبتها في العودة للفن مرة أخرى

شهيرة
شهيرة

كشفت الفنانة شهيرة، عن رغبتها فى العودة للتمثيل مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضافت شهيرة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "مصر جديدة"، أن "ليس لدي مشكلة من العودة للتمثيل خلال الفترة المقبلة"، موضحة أنها تلقت عدداً من العروض للعودة مجددا للتمثيل، لكنها كانت تفضل البقاء مع الفنان محمود ياسين، بسبب الظروف الصحية التى كان يمر بها قبل رحيله.

وتابعت شهيرة: "رفضت عروضاً في الفترة الأخيرة، بسبب جائحة كورونا، مضيفة أنها لديها فوبيا من فيروس كورونا"، مشددة على أنها ليس لديها أي مانع من خوض تجربة التمثيل من جديد، ولكن مع إنتهاء جائحة كورونا".

من ناحية أخرى أكدت الفنانة شهيرة، أنه لم يتم دعوتها لحضور أي مهرجان، منذ مرض الفنان محمود ياسين قبل وفاته بسنوات، مؤكدة أنه لو تم دعوتها لأي مهرجان فني ستذهب لأنها مهنتها. 

 

وأضافت شهيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”: في عيد ميلادي، الراحل محمود ياسين، كان مبيجيبش هدية وكان بيسيبنى اختار الهدية التي أحبها، وغالبا كانت الخواتم لأنني أحب تلك الهدية".

 

وقالت شهيرة، إن الهجوم على منى زكي وأحمد حلمي غير مبرر ومبالغ فيه بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”.

شهيرة الفنانة شهيرة محمود ياسين الراحل محمود ياسين الإعلامية إنجي أنور

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