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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر رجب: الأهلي عانى من أخطاء دفاعية قاتلة أمام بالميراس

صدى البلد

أكد بدر رجب نجم النادي الأهلي السابق، والمدرب المصري في الإمارات، أن جماهير الإمارات انتابها الحزن بعد خسارة الأهلي أمام بالميراس موضحا أن الجماهير كانت تتمنى مشاهدة المارد الأحمر في النهائي.


وقال بدر رجب في تصريحات تليفونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc: "الأهلى عانى من أخطاء دفاعية قاتلة، بالميراس استغل أخطاء الأهلي وكان أكثر ترجمة للفرص".


وواصل: "كنت أتمنى أن يغامر موسيماني أمام بالميراس، لكنه لعب بطريقة دفاعية، ومباراة تحديد الثالث والرابع صعبة على الأهلي لأن الخاسر من الفريقين الهلال وتشيلسي يملك مقومات كبيرة".

على جانب آخر اقترب محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التجديد للقلعة البيضاء في ظل اقتراب نهاية تعاقده خلال الفترة المقبلة .


وعلم صدى البلد أن محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك أبدي رغبته في التجديد لنادي الزمالك خصوصاً عقب حديث أمير مرتضي منصور معه بعد انتهاء فعاليات كأس الأمم الأفريقية والتي شهدت تألقه.
ورفض أبو جبل الحديث في الأمور المالية حتى تلك اللحظة مطالبا مسؤولي  نادي الزمالك بتقديره وفقاً لرؤية مجلس الإدارة.
وتابع أبو جبل خلال مع مسئولي نادي الزمالك :" أنا مضيت على بياض منذ انضمامي للزمالك وأطالب التقدير حسب ما يتم تقيمه من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكشف محمد أبو جبل فى تصريحات خاصة لصدى البلد  حقيقة  دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه قائلا  :" لم يتحدث معي أحد من مسئولي النادي الأهلي من قريب أو من بعيد ولم يدخل أحد في مفاوضات معي من  مسئولي الأحمر خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلي تمسكه بالتواجد  داخل نادي الزمالك.

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