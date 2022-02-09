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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم الأربعاء 9–2–2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء 9 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة الهلال ضد تشيلسي في نصف نهائي مونديال الأندية.
 

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
مونتيري المكسيكي X الجزيرة الإماراتي – 3.30 عصرا - SSC7 HD، Abu Dhabi Sport Extra.

الهلال السعودي X تشيلسي – 6.30 مساء - SSC7 HD، Abu Dhabi Sport Extra.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا
ميلان  X لاتسيو – 10 مساء - Lega Serie A YouTube

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
رايو فاليكانو X ريال بيتيس – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
توتنهام X ساوثهامبتون – 9.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

نورويتش سيتي X كريستال بالاس – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مانشستر سيتي X برينتفورد – 9.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا X ليدز يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي X مصر المقاصة – 5.30 مساء

طلائع الجيش X الجونة – 8 مساء
 

وكان قد تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هزيمة صعبة أمام منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وأقيمت مباراة الأهلي وبالميراس أمس على ملعب آل نهيان بأبوظبي في الإمارات، في نصف نهائي مونديال الأندية.

وبهذه النتيجة، يلتقي الأهلي مع الفريق الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

ويلتقي الهلال ضد منافسه تشيلسي مساء اليوم ضمن لقاءات دور نصف النهائية بالمسابقة الدولية.

ويمتلك الأهلي فرصة حصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالى ببطولة كأس العالم للأندية.

افتتح التسجيل للفريق البرازيلي رافائيل فيجا فى الدقيقة 39 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من وسط الملعب عن طريق اللاعب دودو تريندادي لينفرد اللاعب بمرمى علي لطفي ويسدد الكرة أرضية قوية على يمين الحارس معلناً الهدف الاول للفريق البرازيلي.

وأضاف الهدف الثاني  اللاعب المخضرم  لصالح بالميراس بعد توغل وانطلاقة دون رقابة غى غياب التغطية من جانب علي معلول وسدد تسديدة قوية في المقص الأيمن لـ علي لطفي.

وحرمت تقنية الفار النادي الأهلي من تقليص الفارق بعدما سجل محمد شريف من متابعة تسديدة أفشة القوية التى ارتدت من يد الحارس ليسدد الكرة محمد شريف بسهولة فى المرمى ، لكن حكم المباراة الفرنسي ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

وأشهر الحكم الفرنسي الدولي كليمان توربان البطاقة الحمراء فى وجه أيمن أشرف مباشرة بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو وإلغاء البطاقة الصفراء بعد التدخل العنيف تجاه روني لاعب بالميراس البرازيلي ليرجع الحكم إلى التقنية  التى أكدت حالة الطرد.

ويغيب محمد مجدى أفشة عن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بعد الحصول على بطاقة صفراء هي الثانية له بالبطولة بعدما تدخل بطريقة استدعت حكم اللقاء لإشهار البطاقة الصفراء فى وجه .

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