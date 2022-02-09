مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 9 - 2 - 2022 مباراة هامة بكأس إيطاليا بين ميلان ولاتسيو بربع نهائي المسابقة الإيطالية.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

ميلان X لاتسيو – 10 مساء - Lega Serie A YouTube

وكان قد تأهل فريق إنتر لنصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، بفوزه على روما بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

افتتح البوسني إيدين دجيكو التسجيل لـ إنتر بهدف في الدقيقة الأولى في شباك فريقه السابق روما.

ونجح التشيلي أليكسس سانشيز في تسجيل الهدف الثاني لـ إنتر في الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية بعيدة المدى سكنت شباك روما، وأمنت انتصارهم وعبورهم للدور المقبل.

وسينتظر فريق إنتر في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي لاتسيو ضد ميلان والتي ستُقام اليوم الأربعاء على ملعب سان سيرو.

تأهل فريق ميلان ل ربع نهائي كأس إيطاليا عقب فوزه أمام جنوب بنتيجة ٣-١ في الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ١-١ .

وأقيمت المباراة على ملعب سان سيرو في إطار منافسات دور الـ ١٦ من بطولة كأس إيطاليا .

وأحرز ليو اوستيجارد نجم جنوب الهدف الأول في الدقيقة الـ ١٧ من الشوط الأول بينما أحرز اوليفيه جيرو الهدف الأول لميلان في الدقيقة الـ ٧٤.

وأحرز رافائيل لياو والبلجيكى أليكسيس سالماكرز هدفي ميلان فى الدقيقتين 102 و 112.